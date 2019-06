Sonntag, 09. Juni 2019

Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt in Borgholzhausen

Symbolfoto TAH

Borgholzhausen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Bielefeld haben am Sonnabend, 8. Juni, die Ermittlungen zu einer getöteten Frau in Borgholzhausen bei Gütersloh an der Wellingholzhauser Straße aufgenommen.

Am Sonnabendmorgen meldete sich eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in Nähe der Einmündung der Straße Blömkenberg gegen kurz vor 10 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei Gütersloh. Sie teilte mit, dass eine 86-jährige Nachbarin nicht auf die Türklingel reagiere würde und nicht die Wohnungstür öffne.

Die Polizei Gütersloh ging zunächst von einer Notlage der 86-Jährigen aus und schickte neben Streifenpolizisten auch einen Gütersloher Notarzt und Rettungskräfte an die Wellingholzhauser Straße. In der Wohnung stellte der Notarzt den Tod der älteren Dame fest.

Aufgrund der Situation und der Spuren bestand für die Gütersloher Polizeibeamten der Verdacht eines nicht natürlichen Todes der Frau. Sie gingen von einem Tötungsdelikt aus und informierten die Polizei Bielefeld.

Nach den vorliegenden Informationen setzte die Bielefelder Polizei eine Mordkommission ein. Kriminalhauptkommissar Bernd Kauschke leitet das zehnköpfige Ermittlungsteam, indem auch Gütersloher Kriminalbeamte arbeiten. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld hat die Mordkommission "Wellingholzhauser" die Ermittlungen zu dem gewaltsamen Tod der 86-Jährigen aufgenommen.

Die Hintergründe zu der Tat sind bislang nicht bekannt. Zu den andauernden Ermittlungen gibt es derzeit keine näheren Details. Bei einem neuen Informationsstand werden die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Bielefeld gegebenenfalls in einer weiteren Presseerklärung nachberichten.

Hinweise sind erbeten an: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0