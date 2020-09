Samstag, 19. September 2020

Polizei fragt nach Diebstahl: Wem gehört das Mountainbike?

Foto: Polizei

Eschershausen/Holzminden. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zu einer Diebstahlserie wurde in Eschershausen ein schwarz-grünes Mountainbike (28 Zoll) sichergestellt. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde das Fahrrad mit Aluminiumrahmen in den Sommermonaten im Holzmindener Bahnhofsviertel entwendet. Bisher sind nähere Tatumstände sowie die Eigentumsverhältnisse ungeklärt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Stadtoldendorf entgegen unter der Telefonnummer 05532/504750.