Montag, 29. Juli 2019

Polizei geht in Boffzen von Brandstiftung aus

Die abgebrannte Hecke in Boffzen. Foto: Polizei

Boffzen. Nachdem es in der Nacht zum Freitag, 26. Juli, gegen 4.40 Uhr, bereits zu einem Brand einer etwa 15 Meter lange Hecke aus Lebensbäumen gekommen war (der Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt), ist am Sonnabendmorgen um 4 Uhr erneut eine Hecke auf einer Fläche von drei Metern abgebrannt. Der geschätzte Schaden beläuft sich diesmal auf etwa 3.000 Euro. Bei beiden Bränden breitete sich das Feuer auf Grund der vorherigen Trockenheit sehr schnell aus. Allerdings ist diese nach ersten Ermittlungen nicht ursächlich für den Brand, sondern es ist vielmehr von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei sucht daher Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand bzw. einem möglichen Verursacher geben können. Diese werden gebeten sich umgehend mit der Polizei Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.