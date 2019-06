Dienstag, 04. Juni 2019

Polizei Höxter beteiligt sich an Landesaktionstag „Fahrrad und Pedelec“

Funkeln im Dunkeln. Foto: Polizei Höxter

Höxter. Klingel dran? Packt die Bremse? Funktioniert das Licht? Dem vorschriftsmäßigen Zustand von Fahrrad und E-Bike widmete sich die Kreispolizeibehörde Höxter am Montag beim landesweiten Aktionstag „Fahrrad und Pedelec“. Im ganzen Kreisgebiet hatten Beamte des Bezirksdienstes und des Verkehrsdienstes Höxter ein besonderes Augenmerk auf die Zweiradfahrer. Kontrolliert wurden im Laufe des Tages 29 Fahrräder und fünf Pedelecs, dabei wurden fünf Verwarngelder ausgesprochen und Kontrollzettel ausgehändigt. Bedeutet: Ein Mangel am Fahrrad muss innerhalb einer Woche beseitigt, das vorschriftsmäßige Fahrrad dann der Polizei vorgeführt werden. Drei Radfahrer wurden mit Handy am Ohr erwischt und ebenfalls verwarnt. Außerdem wurden im Rahmen der Kontrollen elf Autos und ein Lkw überprüft und vier Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht.

