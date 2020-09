Mittwoch, 16. September 2020

Polizei Höxter findet vermisstes Kind

Die Polizei kann eine Öffentlichkeitsfahndung zurücknehmen. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Die Polizei in Höxter kann die Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung vermelden. Am Sonntag war ein Kind aus dem Bereich Höxter als abgängig gemeldet werden. Das vermisste Kind konnte am späten Abend des Dienstag, 15. September, durch die Polizei aufgegriffen werden. Dem Kind geht es gut und es befindet sich zunächst in einer Jugendeinrichtung.