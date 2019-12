Freitag, 06. Dezember 2019

Polizei Höxter fragt: Wem gehört der Schmuck?

Die Polizei sucht die Eigentümer einer ganzen Reihe von Schmuckstücken und Uhren. Fotos: Polizei Höxter

Höxter/Neuenheerse. Bei Aufräumarbeiten in der Grundschule in Neuenheerse wurde eine Umhängetasche mit Uhren und Schmuck aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei haben bislang noch keine Hinweise auf den, beziehungsweise die Eigentümer ergeben. Wie diese Tasche dort hingelangt sein könnte, ist derzeit auch noch nicht bekannt. Eigentümer, die ihre Gegenstände wiedererkennen und Personen die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Driburg, Telefon 05253/98700, in Verbindung zu setzen.