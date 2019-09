Mittwoch, 18. September 2019

Polizei Höxter gibt neue Broschüren heraus

Katharina Willberg von der Polizei Höxter mit den neuen Präventionsbroschüren. Foto: Polizei Höxter

Kreis Höxter. Das Telefon klingelt. Eine unbekannte Stimme meldet sich. Sie behauptet, ein Enkel zu sein oder womöglich ein Polizeibeamter. Und nun? Wie verhält man sich richtig, um nicht Opfer von Betrügern am Telefon oder an der Haustür zu werden? Die Polizei Höxter hat in zwei neuen Broschüren wertvolle Hinweise zusammengestellt, wie man Gefahren am Telefon oder an der Tür erkennt und richtig handelt.

