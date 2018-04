Mittwoch, 04. April 2018

Polizei Höxter sucht mit Foto nach Tatverdächtigem

Die Polizei Höxter sucht diesen Mann. Er soll ein Handy gestohlen haben.

Höxter. Die Polizei Höxter fahndet nach einem Dieb und bittet dabei um die Mithilfe der TAH-Leser: Bereits am 3. September 2017, einem Sonntag, gegen 14.20 Uhr, vergaß eine junge Frau ihr Handy Samsung in goldener Farbe in den Geschäftsräumen einer Tankstelle. Auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle ist erkennbar, dass ein bislang unbekannter Mann das Handy nimmt und unter seinen Pullover steckt. Auf dem Ausschnitt ist der Mann abgebildet. Das Amtsgericht Paderborn hat in diesem Ermittlungsverfahren jetzt beschlossen, das Lichtbild des Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Die Polizei in Höxter (Telefon 05271/9620) nimmt Hinweise zum Täter entgegen.