Montag, 27. August 2018

Polizei Holzminden bittet bei Suche nach Dieb um Mithilfe

Die Polizei bittet um die Mithilfe der TAH-Leser

Holzminden. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist es im Bereich der Bergstraße und des Finkenweges in Holzminden zu mehreren Diebstählen aus Kellerräumen, Garagen und Autos gekommen. Der Täter konnte in zwei Fällen beobachtet werden. Jetzt bittet die Polizei um die Mithilfe der TAH-Leser.

Nach Angaben der Polizei gelangte der Mann durch die zwar geschlossenen, aber nicht abgeschlossenen Nebentüren oder Garagentore in die Gebäude e und entwendete wahllos dort abgestellte Gegenstände, Werkzeuge und Maschinen, aber auch Bargeld aus unverschlossenen Autos. Auf Grund der Anzahl und der Sperrigkeit des jeweiligen Diebesgutes ist davon auszugehen, dass der Täter mehrfach die Örtlichkeit aufsuchte und weiter sein Unwesen trieb.

So entwendete der Mann in einem Fall aus einer vermutlich unverschlossenen Garage in der Bergstraße einen klappbaren Campingtisch sowie ein Paar Inliner. Ein ebenfalls gestohlener Karton mit Autopflegemitteln sowie ein Bronzeschild konnten später in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. In einem weiteren Fall in der Bergstraße gelangte der Täter durch eine unverschlossene Nebentür in die Garage und entwendete hier eine Müllsackrolle, bevor er aus dem ebenfalls unverschlossen Kellerraum zwei Packungen Schokoladenriegel stahl. Auch in einem dritten Fall gelangte der Täter über eine unverschlossene Nebeneingangstür in die Garage. Dort durchwühlte er zunächst sämtliche Schränke und Behältnisse und entwendete einen neuwertigen Akkuschrauber samt Koffer sowie eine Werkzeugkiste. Nachdem er diese Gegenstände abtransportiert hatte, wurde er jedoch gegen 6.15 Uhr bei seinem zweiten Versuch durch den nach Hause kommenden Eigentümer in seiner Garage überrascht. Der Dieb flüchtete durch die Hintertür. Zwei Zeuginnen hatten außerdem beobachtet, wie er aus der Straße Everstein in die Bergstraße einbog, Garagen aufzog und diese betrat. Dannentfernte er sich über die Allersheimer Straße.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Figur, kurze, blonde, hochgegelte Haare, gepflegte

Erscheinung, bekleidet mit langärmligen blauen oder olivfarbenen Shirt oder Pullover sowie Blue-Jeans.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend wurde aus einem auf einem Stellplatz in der Bergstraße unverschlossen abgestellten VW Transporter eine Radiofrontblende und ein Staubsauger entwendet. Im angrenzenden Finkenweg wurde aus einem auf dem Stellplatz stehenden, unverschlossenen Skoda Yeti eine Geldbörse mit 40 Euro sowie EC-Karten gestohlen. Ebenfalls fehlte ein dort abgestelltes Damenfahrrad, das aber am Nachmittag im Bereich Mönchewerder wieder aufgefunden hat.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Mann oder mögliche Helfer geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.