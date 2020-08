Samstag, 08. August 2020

Polizei Holzminden sucht Hundebesitzer – Fundhund in der Wache

Wer weiß, zu wem dieser kleine Freund gehört? Foto: Polizei Holzminden

Holzminden. Wer weiß, zu dem dieser Hund gehört, der so verloren dreinschaut. Er wurde am Sonnabendnachmittag, 8. August, im Bereich Bergstraße und Ackerstraße in Holzminden gefunden. Wer weiß, wem dieser freundliche Vierbeiner gehört, bitte schnell bei der Polizei in Holzminden melden: 05531/9580. Per Twitter hat die Polizei Holzminden diese Suchmeldung herausgegeben. (fhm)