Dienstag, 23. Juli 2019

Polizei Holzminden warnt vor falschen Wasserwerkern

Über Twitter warnt die Polizei aktuell vor falschen Wasserwerkern.

Kreis Holzminden. Am Dienstag sind bei der Polizei in Holzminden Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass falsche Wasserwerker im Landkreis Holzminden unterwegs seien. Die Männer, sie treten ohne Berufsbekleidung auf, klingeln an Haustüren und versuchen, in die Häuser zu gelangen. Die Polizei spricht deshalb über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Warnung aus. (bs)