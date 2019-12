Donnerstag, 12. Dezember 2019

Polizei in Holzminden bekommt Bodycams

Ab sofort kommen bei der Polizei Bodycams zum Einsatz. Foto: Polizei

In Abstimmung mit dem Landespolizeipräsidium und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen hat die Polizeidirektion Göttingen in ihrem Zuständigkeitsbereich die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass Bodycams im täglichen Dienst als Einsatzmittel genutzt werden können. Ab sofort stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz- und Streifendienst in allen Polizeiinspektionen insgesamt 57 Geräte zur Verfügung. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden erhält dabei elf Bodycams, die künftig am Inspektionsstandort sowie in den Polizeikommissariaten Holzminden, Bad Münder, und Bad Pyrmont eingesetzt werden.

