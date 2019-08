Sonntag, 04. August 2019

Polizei muss wieder Personen in Gewahrsam nehmen

Einer wurde in Gewahrsam genommen, einer festgenommen. Foto: TAH/Symbolbild

Kreis Höxter. Die im Rahmen der Annentags-Kirmes in Brakel eingesetzten Polizeibeamten hatten in der Nacht von Sonnabend, 3. August, auf Sonntag, 4. August, wiederum einige Einsätze zu bewältigen. Insgesamt wurden vier Straftaten nach Körperverletzungen angezeigt, in zwei Fällen wurden Messer sichergestellt, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Eine Person musste nach einer Zechprellerei in Gewahrsam genommen werden. Ebenso wurde eine weitere Person in die Zelle eingeliefert, die bei einem der Schausteller beschäftigt war. Sie randalierte zunächst auf dem Festgelände. Als die Personalien festgestellt werden sollten, leistete der 24-jährige Mann aus Polen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Dabei wurden drei Kollegen leicht verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.