Donnerstag, 07. November 2019

Polizei nimmt 15-Jährige nach Tötung von dreijährigem Halbbruder in NRW fest

Tatort in Detmold. - (dpa/dpa/picture-alliance / dpa )

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Nordrhein-Westfalen ein 15-jähriges Mädchen festgenommen, das in Detmold seinen dreijährigen Halbbruder mit einem Messer getötet haben soll und dann floh. Ein Zeuge gab einen Hinweis auf die Jugendliche, die daraufhin von einem Bezirksdienstbeamten in Lemgo-Brake festgenommen wurde, wie die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld mitteilten. Der Hintergrund der Bluttat vom Mittwochabend war zunächst unklar. Die Ermittler hatten mit einem Foto nach der flüchtigen 15-Jährigen gefahndet. Auch ein Hubschrauber und Hunde kamen zum Einsatz. Die Polizei richtete eine 15-köpfige Mordkommission ein. Bielefeld (AFP) / © 2019 AFP