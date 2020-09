Montag, 28. September 2020

Polizei sichert umfangreiches DNA-Material

Farbschmierereien wie hier an der Scheibe und dem Mauerwerk wurden an mehreren Stellen der Außenfassade festgestellt. Foto: Polizei

Boffzen. In dem Zeitraum von Sonnabendnachmittag, 26. September, bis Sonntagmittag, 27. September, beschmierten unbekannte Täter die Außenfassade der Grundschule in der Mühlengrube. Dabei kam es zu verschiedenen Schmierereien an Fensterscheiben und Mauerwerk. Es konnte umfangreiches DNA-Material gesichert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei sucht zudem Zeugen zu der Tat. Wer hat Personen am Wochenende auf dem Gelände oder sonst Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Boffzen 05271/951050 oder die Polizei Holzminden unter 05531/9580.