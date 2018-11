Freitag, 02. November 2018

Polizei simuliert Unfall: Viele fahren vorbei

Eigentlich unübersehbar, das Auto vor dem Straßenbaum... Foto: PD Göttingen

Einbeck. Eine Straße bei Einbeck. Ein verunglücktes Auto am Straßenbaum, ein Autofahrer, der offensichtlich verletzt ist – wie verhalten sich die Autofahrer, die vorbeikommen? Halten sie an? Helfen sie? Diese Fragen wollte die Northeimer Polizei beantwortet wissen. Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche, die bis Sonntag läuft, hat sie einen Unfall auf der Landstraße inszeniert. Mit erschreckendem Ergebnis: „Der Großteil ist weitergefahren“, erklärt Polizeikommissar Sebastian Schaper, der Gesamteinsatzleiter der Verkehrssicherheitswoche, auf Nachfrage des TAH.

Es sollte alles echt aussehen am Donnerstagnachmittag bei Einbeck. Der Unfallwagen am Baum, der Autofahrer, vom DRK als Unfallopfer geschminkt. Da muss man doch einfach anhalten. Die Autofahrer, die das taten, die helfen wollten – insgesamt 25 waren es – , wurden von den Polizeibeamten angesprochen. Ihnen wurde erklärt, dass es sich um eine Übung handelt. Doch die meisten fuhren vorbei...

Auch die, die vorbeifuhren, sollten gestoppt werden, um sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. „Doch wir konnten nicht alle anhalten, es waren einfach zu viele“... (bs)

