Freitag, 09. Oktober 2020

Polizei spendet Diebesgut an die Hamelner Tafel

Polizei spendet das Diebesgut. Foto: tah/Symbolbild

Hameln. Im Juli dieses Jahres entwendeten drei männliche Täter in einem Discounter in Hameln Süßigkeiten im Gesamtwert von etwa 2.200 Euro. Die Männer flüchteten nach der Tat unerkannt. Einer der flüchtigen Täter konnte wenig später auf der Bundesstraße 83 bei Hessisch Oldendorf angehalten und kontrolliert werden. Er war mit einem Opel Combo unterwegs, der bis unter das Dach vollgeladen war mit dem Diebesgut.

Der 43-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Da gegen den Mann nichts weiter vorlag, wurde er nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die beiden unbekannten Mittäter befanden sich nicht in dem Opel Combo. Sie konnten wenig später ermittelt und am 18. August 2020, bei einer weiteren gleichgelagerten Tat in Braunschweig, festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 22 und 24 Jahre alte Männer. Beide sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Gegen alle drei Täter wird wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls ermittelt. Das sichergestellte Diebesgut wurde zwischenzeitig dem geschädigten Discounter an der Fischbecker Straße wieder ausgehändigt. Darüber hinaus stellten die ermittelnden Beamten fest, dass die Täter eine weitere Tat in einem Discounter am Reimerdeskamp, ebenfalls am 27. Juli 2020, begangen hatten. Das entsprechende Diebesgut (überwiegend Süßigkeiten) befand sich ebenfalls unter den Asservaten aus dem Opel Combo, es wurde zwischenzeitig wieder ausgehändigt. Ein Teil der sichergestellten Waren konnte nicht zugeordnet werden. Üblicherweise kommt es in diesen Fällen zu Versteigerungen, wofür Lebensmittel jedoch ungeeignet sind. Aufgrund der übriggebliebenen Menge entschloss sich die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden dazu, die Lebensmittel stattdessen der Hamelner Tafel zu spenden. Jetzt wurden vier Umzugskartons mit Süßigkeiten an die Hamelner Tafel übergeben.