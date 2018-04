Montag, 09. April 2018

Polizei stellt erhebliche Geschwindigkeitsverstöße fest

Kreis Holzminden. Das traumhafte Wetter des vergangenen Wochenendes nutzten unzählige Biker für ihre erste Ausfahrt. Dabei bliebne sie allerdings nicht „unbeobachtet“. Auf Grund der hohen Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle von Motorradfahrern im vergangenen Jahr (der TAH berichtete) führte die Polizei zum jetzigen Saisonbeginn Geschwindigkeitsmessungen durch. Und zwar außerhalb geschlossener Ortschaften, da es gerade dort bei zu hohen Geschwindigkeiten leider immer wieder zu schweren Uunfällen kommt.

Neben 13 gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Motorradfahrer, von denen zwei nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen, hielt den traurigen „Tagesrekord“ ein aus dem Raum Hannover kommender Fahrer einer KTM. Er wurde mit 182 Km/h bei zulässigen 100 Km/h auf der B64 in Höhe Lobach gemessen, Messtoleranzen wurden dabei bereits abgezogen! Der Motorradfahrer darf nun für drei Monate nicht nur kein Motorrad, sondern überhaupt keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge führen. Hinzu kommt ein Bußgeld von 600 Euro plus Verwaltungsgebühren – und obendrein noch zwei Punkte in Flensburg.

Unstreitig dürfte aber darüber hinaus auch sein, dass, wenn es bei derartigen Geschwindigkeiten zu Unfällen kommt – egal ob selbst oder fremdverschuldet – ein Motorradfahrer kaum Überlebenschancen hat!