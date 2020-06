Freitag, 05. Juni 2020

Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen Kinderfahrrades

Wem gehört dieses Kinderfahrrad? Foto: Polizei

Holzminden/Bevern. Am Dienstag, 2. Juni, stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Stadtoldendorf im Rahmen ihrer Streckenkontrolle am Forster Damm in Bevern ein Kinderfahrrad fest, das unverschlossen im Gebüsch lag. Es handelt sich um ein blaues, 16-Zoll großes "Mountain-Bike" mit der Aufschrift "Super TAB". Ob dieses Rad aus einem Diebstahl stammt, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 in Verbindung zu setzen.