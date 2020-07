Dienstag, 14. Juli 2020

Polizei sucht in Holzminden Besitzer zweier Fahrräder

Die Polizei sucht die Eigentümer dieser beiden Fahrräder. GFoto: Polizei

Holzminden. Am späten Abend des 26. Juni wurden in der Fürstenberger Straße in Holzminden ein Jungen- und ein Mädchen-Mountainbike aufgefunden. Da kein Eigentümer ermittelt werden konnte, wurden die Fahrräder zunächst sichergestellt und ins Polizeikommissariat Holzminden gebracht. Beide Fahrräder befinden sich in einem neuwertigen Zustand. Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder nimmt das Polizeikommissariat Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 entgegen.