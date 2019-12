Donnerstag, 12. Dezember 2019

Polizei sucht Unfallzeugen in Delligsen

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Foto: tah/Symbolfoto

Delligsen. Am Mittwochmorgen, 11. Dezember, hat sich an der Ampel an der Einmündung der Dr.-Jasper-Straße in Delligsen zur Bundesstraße 3 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet, bei welchem Zeugen für den Hergang gesucht werden. Um 7.25 Uhr bog eine Delligserin mit ihrem grünen Kleinwagen aus der Ortslage kommend nach links in Richtung Alfeld ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem silbernen Firmenwagen/Kombi, der in Richtung Einbeck unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer beharrten bei der Unfallaufnahme darauf, bei „grün gefahren“ zu sein. Beim Unfall entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei in Delligsen erhofft sich von weiteren Verkehrsteilnehmern im zur Unfallzeit regen Straßenverkehr Hinweise zur Klärung der Verursacherfrage (05187/301478).