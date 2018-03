Montag, 26. März 2018

Polizei sucht Unfallzeugen

Höxter. Das Verkehrskommissariat in Höxter (Telefon 05271/9620) bittet mögliche Unfallzeugen sich zu melden. Am Sonntag, 25. März, gegen 15.15 Uhr, hat sich auf der Kreisstraße 46, in Höhe der Einmündung der Kreisstraße 45, ein Unfall ereignet. Dabei wurden eine 30-jährige Frau aus Höxter und eine 36-jährige Frau aus Holzminden leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 30-jährige Frau mit ihrem Citreoen die K 46, aus Richtung Bundesstraße 64 kommend, in Richtung Lüchtringen. Vor der Einmündung der K 45 bremste ein vor ihr fahrender Opel Astra stark ab, da dem 30-jährigen Fahrer aus Holzminden offensichtlich die Vorfahrt von einem bisher unbekannten Fahrzeug genommen wurde. Der Fahrerin des Citroens gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten, sie fuhr auf den Opel auf. Durch dieses Auffahren erlitten sie und die Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes wird die Fahrerin oder der Fahrer eines Kleinwagen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Der Kleinwagen stand zur Unfallzeit als Abbieger auf der K 45 und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit das Unfallgeschehen gesehen.