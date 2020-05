Donnerstag, 28. Mai 2020

Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsjagd

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in Polle. Foto: tah/Symbolbild

Polle. Am Sonnabend, 16. Mai, gegen 21.30 Uhr, kam es im Bereich zwischen Polle, Hohe Brücke/Höhenweg, Gut Sonnenberg und Polle, Talweg, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen schwarzen Mercedes Benz, der dabei mit sehr hoher Geschwindigkeit im Einmündungsbereich Höhenweg/Talweg an einer Personengruppe vorbeifuhr. Dabei wurde der Pkw durch einen Funkstreifenwagen verfolgt, der ihn zuvor wegen der stark überhöhten Geschwindigkeit anhalten wollte. Der Pkw konnte durch die eingesetzten Streifenwagen nicht angehalten werden und entkam. Die Personen aus der Gruppe werden gebeten, sich als Zeugen mit der Polizei Bodenwerder, Telefon 05533-974950, in Verbindung zu setzen.