Mittwoch, 04. Dezember 2019

Polizei warnt vor Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter

Die Polizei warnt erneut vor Anrufern, diesmal geben sie sich als Microsoft-Mitarbeiter aus.

Weserbergland. Am Mittwoch ist es bereits mehrfach zu Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter gekommen, warnt die Polizei aktuell über Twitter. Die Anrufer geben vor, den Angerufenen bei technischen Problemen an den PCs helfen zu wollen. In Wirklichkeit werden jedoch geschickt die Zugangsdaten erfragt, sodass auf die Rechner zugegriffen und von dort ein Schaden, etwas in Form von unautorisierten Bestellungen, hervorgerufen wird. Am Mittwoch sind vorwiegend bei Einwohnern in Hameln und Hessisch Oldendorf solche Anrufe eingegangen.