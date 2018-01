Samstag, 13. Januar 2018

Polizei warnt vor Giftködern in Heinsen

Solche Giftköder wurden ausgelegt. Foto: Polizei

Heinsen. Die Polizei warnt vor Giftködern in Heinsen, die dort in der Weserstraße ausgelegt wurden. Es bestehe Gefahr für Kinder und Tiere, informiert die Holzmindener Polizei über ihren Twitter-Account. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Gegenstände findet, soll sich bei der Polizei in Holzminden melden: Telefonnummer 05531/9580. (fhm)