Montag, 23. September 2019

Polizeiorchester Niedersachsen gastiert im Kloster Amelungsborn

Das Polizeiorchester spielte vor einer vollen Klosterkirche. Foto: jbo

Amelungsborn. Seit Jahren sind sie gern gesehene Gäste im Kreis Holzminden. Die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen begeistern Jahr für Jahr in der Stadthalle Holzminden eine immer größer werdende Fangemeinde. Jetzt, im 110. Jahr ihres Bestehens, gastierte das Ensemble zum ersten Mal auch in der altehrwürdigen Klosterkirche in Amelungsborn und sorgte nicht nur für etwas ungewohnte Klänge in dem über 800 Jahre alten Gotteshaus – das Orchester begeisterte mit seinem abwechslungsreichen Musikmix die annähernd 300 Zuhörer von der ersten bis zur letzten Minute. (jbo)

