Donnerstag, 30. Januar 2020

Polizeiorchester Niedersachsen ist wieder in der Stadthalle Holzminden zu Gast

Freuen sich auf das Konzert: Von links Bernd Wiesendorf (Organisator Lions Club), Dietrich Leistner (Organisator Rotary Club), Oliver Tschirner (Leiter Polizeikommissariat Holzminden), Dr. Georg Thönnissen (Präsident Rotary Club), Andreas Kösel (Präsident Lions Club). Foto: Polizei

Holzminden. Seit Jahren sind sie gern gesehene Gäste im Kreis Holzminden. Die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen begeistern Jahr für Jahr in der Stadthalle Holzminden eine immer größer werdende Fangemeinde. Am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr sind sie wieder da, werden ihre Fans mit einem Benefizkonzert beschenken und ein abwechslungsreiches Abendprogramm bieten. Als Special Guest bringen sie Tom Ludwig mit, der die Hits seines großen musikalischen Vorbildes, Phil Collins erstaunlich originalgetreu präsentieren wird.

„Mit Musik helfen“, so überschreiben die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen ihr jährliches Benefizkonzert in der Holzmindener Stadthalle. Jahr für Jahr kommt der Erlös der Jugend- und Präventionsarbeit zugute. Jahr für Jahr wird das Polizeiorchester vor immer ausverkauftem Haus begeistert gefeiert. Das Konzert in Holzminden, das weiß auch Orchester-Leiter Thomas Boger, ist etwas Besonderes.

Gar nichts Besonderes mehr ist dagegen die Unterstützung der Serviceclubs Lions und Rotary und des Polizeikommissariats Holzminden. Zum neunten Mal stehen sie ein für die gute Sache – und für allerbeste Unterhaltung. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 30. Januar 2020