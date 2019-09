Montag, 16. September 2019

Polizeiorchester zu Gast in Amelungsborn

Das Polizeiorchester spielt am Sonntag einen Mix aus Klassik, Klezmer, Gospels und mehr.

Amelungsborn. Auf seiner Reise durch Niedersachsen macht das Polizeiorchester in seinem Jubiläumsjahr halt in Amelungsborn. Abt Eckhard Gorka freut sich, am 22. September ab 17 Uhr die Musikerinnen und Musiker unter Leitung ihres Chefdirigenten Thomas Boger begrüßen zu können, die dem Publikum in der Klosterkirche ein abwechslungsreiches Musikprogramm präsentieren.

