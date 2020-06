Montag, 29. Juni 2020

Polizeistreife stellt Fahrraddieb in Holzminden

Der Besitzer bekam sein Fahrrad schnell wieder. Foto: tah/Symbolbild

Holzminden. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag entwendete ein 25-jähriger Hannoveraner im Bereich der Kiesteiche am Lüchtringer Weg ein Fahrrad. Der 48-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad, ein schwarzes Trekkingrad, dort abgestellt, um an den Kiesteichen aufgrund mehrerer Jugendgruppen nach dem Rechten zu schauen. Als er zu seinem Rad zurückkehren wollte, fehlte dieses. Der Geschädigte brachte den Diebstahl zur Anzeige. Eine Polizeistreife befuhr nur eine knappe Stunde später die Schneckenbergstraße, als ein Fahrradfahrer auffiel, dessen Fahrrad genau auf die Beschreibung des gestohlenen passte. Eine anschließende Kontrolle bestätigte den Verdacht. Der Fahrraddieb muss sich jetzt einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Der glückliche Fahrradbesitzer hat sein Rad zurück.