Samstag, 15. Juni 2019

Polizist steht jetzt stadtauswärts

Zwei bis drei Wochen warnt er nun von der anderen Seite kommende Fahrer. Foto: ap

Holzminden. „Jetzt steht der Polizist erstmal 14 Tage stadtauswärts“, verkündet Burkhard Woitczyk, Leiter des Ordnungsamts in Holzminden. Rund 14 Tage lang habe der warnende Polizist in der 30er-Zone Ecke Neue Straße/Karlstraße in Holzminden den Autofahrern, die stadteinwärts unterwegs waren, mahnend den Zeigefinger gezeigt. Nun wechselt er einmal die Fahrtrichtung. „Wir müssen aus beiden Richtungen auf die Schulsituation hinweisen“, verdeutlicht Woitczyk. Wenn die Botschaft in der 30-Zone bei der Grundschule Karlstraße von den Verkehrsteilnehmern verinnerlicht worden sei, wird der Polizist wieder im städtischen Bauhof eingelagert. Das solle in zwei bis drei Wochen der Fall sein, kündigt er an. „Er hat eine sehr pragmatische Wirkung“, weiß der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Holzminden, denn „die Aufmerksamkeit bei den Autofahrern ist erhöht“. (ap)