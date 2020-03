Freitag, 13. März 2020

Polizisten in Hessen steigen bei Verfolgung von Einbrechern auf Traktor um

Polizeiauto. (AFP/Archiv / AFP )

Im hessischen Weilbach haben Polizisten mutmaßliche Einbrecher mit einem Traktor verfolgt. Tatsächlich nahmen sie auf diese Weise mehrere Verdächtigen fest, wie die Beamten am Freitag berichteten. Die Täter hatten sich demnach nach einem Scheuneneinbruch mit einem Auto in einen Wald geflüchtet. Weil ihr Streifenwagen an dem schwierigen und durch Regenfälle aufgeweichten Gelände scheiterte, liehen sich die Einsatzkräfte kurzerhand den Trecker des Scheunenbesitzers.

Mit dem wesentlich geländegängigeren Fahrzeug erkundeten sie das Waldstück und stießen auf das festgefahrene Auto der mutmaßlichen Täters. Einen 28-jährigen Verdächtigen entdeckten sie in einem Dickicht in der Nähe und nahmen ihn fest. Bei ihrer Rückkehr zur Scheune liefen ihnen dann während des Einsatzes in der Nacht zu Freitag auch noch zwei weitere Verdächtige direkt in die Arme.

Der 30-jährige Mann und die 23-jährige Frau bewegten sich demnach aus dem Wald auf das Gebäude zu und wurden von den Beamten in Empfang genommen, wie die Polizei in Limburg mitteilte. Alarmiert worden waren sie von dem Besitzer der Scheune. Dieser beobachtete auch, wie das Auto mit den Tätern in den Wald fuhr. Die wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten bereits polizeibekannten Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren. Limburg (AFP) / © 2020 AFP