Sonntag, 13. September 2020

Polle rockt in Corona-Zeiten

Das Konzert war ein voller Erfolg. Weitere Open-Air-Ideen sind geplant.

Polle. Monatelange Planung sind bei Events keine Seltenheit. Allerdings haben solche Planungen in Corona-Zeiten kaum Chancen. Auflagen von Behörden aber auch ein Publikum, das nicht bereit ist, Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben, haben die Veranstaltungs-Branche quasi zum Erliegen gebracht. Kein Grund für Jörn Körber und Stefan Krentz aus Alfeld, den Kopf in den Sand zu stecken. Die beiden Manager der Artra GbR hatten es geschafft, innerhalb von nur einer Woche ein Konzert auf dem Campingplatz in Polle aus dem Boden zu stampfen. „Das haben wir aber auch dem Ordnungsamt der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, der Polizei und dem Gesundheitsamt zu verdanken, die letztendlich unser Hygienekonzept und dieses erste Konzert dieser Art genehmigt haben. Weitere Open Air-Ideen der beiden Manager sollen in Polle auf Campingplatz und der Burgruine im nächsten Jahr verwirklicht werden. (bor).

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 14.09.20