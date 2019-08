Donnerstag, 22. August 2019

Polle/Forst: Ab Freitag ist der Weserradweg dicht

Die Schilder stehen, am Freitag werden K 32 und Weserradweg gesperrt.

Polle/Forst. Die Gnadenfrist für die Radtouristen ist verstrichen: Freitagmorgen wird der Weserradweg zwischen Forst und der Poller Fähre dicht gemacht. Der Grund: Am Heinsener Klippen, die über der K 32 und dem Weserradweg aufragen, sterben die Buchen reihenweise (der TAH berichtete). Und weil mit jedem Tag die Gefahr wächst, dass Äste fallen, ja ganze Kronen abgeworfen werden, haben die Niedersächsischen Landesforsten und der Landkreis Holzminden gemeinsam entschieden, die Straße und den Weserradweg zu sperren. Und sie haben Umleitungsstrecken ausgearbeitet. Für die Autofahrer ist das einfach, der Verkehr wird über Reileifzen geführt. Für die Radfahrer und vor allem die Radtouristen ist es schon etwas schwieriger: Sie müssen auf die Stahler Weserseite wechseln – bereits in Holzminden und an der Poller Fähre. Und das nicht nur in der nächsten Woche und im nächsten Monat. Die Sperrung wird bis in die Wintermonate hinein dauern. (bs)

