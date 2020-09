Dienstag, 22. September 2020

Poller Fähre voraussichtlich ab Donnerstag gesperrt

Ab Donnerstag wird die Poller Fähre wohl nicht mehr fahren. Foto fhm/Archiv

Polle/Grave. Wegen des anhaltenden Niedrigwassers muss die Poller Fähre voraussichtlich am Donnerstag, 24. September, gesperrt werden. Nach der wochenlangen Trockenheit waren die Pegelstände extrem gesunken. Die Fähre hat zwar nur einen geringen Tiefgang, aber selbst der reicht mittlerweile nicht mehr aus, um einen ungefährdeten Fährverkehr zu gewährleisten. Sollte sich die Witterung in den nächsten Tagen noch ändern, könnte sich die Entscheidung noch einmal kurzfristig ändern. Nicht mehr fahren kann die Fähre in Grave. Die Fährleute der Solarfähre Grave bedauern es sehr, dass sie wegen des Niedrigwassers in der Weser den Betrieb der Fähre aus Sicherheitsgründen vorläufig einstellen mussten.