Mittwoch, 28. März 2018

Poller Weserfähre nimmt ab 13 Uhr wieder den Betrieb auf

Die Fähre ist ab Mittag wieder im Dienst. Foto: fhm

Polle. Gerade noch rechtzeitig vor den Osterfeiertagen nimmt die Poller Weserfähre am heutigen Mittwoch, 28. März, um 13 Uhr wieder ihren normalen Betrieb auf. Die Fähre war von Mitte Januar an für eine turnusmäßig alle fünf Jahre stattfindende umfassende Wartung aus dem Wasser geholt werden, um nach Minden transportiert zu werden. Seit letzter Woche war die Fähre wieder da, Bevor sie allerdings für den Publikumsverkehr wieder geöffnet werden konnte, musste auch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes seine abschließende Genehmigung erteilen. Die liegt jetzt vor, so dass ab heute Mittag wieder von Polle aus zum Heidbrink übergesetzt werden kann. Die Fähre steht bis Dezember von Montag bis Freitag zwischen 6.30 Uhr bis 19.00 Uhr, samstags von 8.00-19.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zum Übersetzen zur Verfügung, bevor sie wieder eine dreimonatige Winterpause geht. (tah)