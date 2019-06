Samstag, 08. Juni 2019

Polo überschlägt sich bei Lauenförde

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lauenförde wenden den Polo 6N. Foto: ap

Lauenförde. Ein Polo-Fahrer verliert am Sonnabendmittag auf der Lauenförder Straße bei Lauenförde die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit in dem roten Auto sitzen eine Frau, ein Mann sowie ein Hund. Der 52-jährige Fahrer ist bei der Fahrt über den engen Weg, der in Richtung Axelsee führt, abgelenkt, weil er etwas im Fußraum sucht. Der VW kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich. Schnell wird die Feuerwehr alamiert. Der Fahrer sowie die Beifahrerin sind beide leicht verletzt und werden in das St. Ansgar Krankenhaus in Höxter transportiert. Der Beifahrer auf der Rückbank mit Hund ist unverletzt. (ap)