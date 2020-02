Samstag, 01. Februar 2020

Porzellanmanufaktur Fürstenberg präsentiert Neuheiten in Paris

Moderne Tischkultur ist ein Markenkern der Porzellanmanufaktur Fürstenberg und fasziniert in immer wieder neuen Kombinationen. Foto: Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Fürstenberg. Die Porzellanmanufaktur Fürstenberg präsentierte auf der „Maison & Objet“ in Paris erneut erfolgreich ihre Produkte einem internationalen Publikum. Die „Maison & Objet“ ist die weltweit bedeutendste Messe im Bereich Interieur-, Lifestyle- und Konsumgüter und für Fürstenberg gleich zu Beginn des Jahres ein wichtiger Termin. Am Stand der niedersächsischen Porzellanmanufaktur drehte sich dieses Jahr alles um außergewöhnliche Oberflächen – von Dekoren in leuchtenden Farben bis plissierte Oberflächen von Interior Design Objekten.

Ein Highlight auf der Messe waren die neuen Plisago Wandboards passend zum Beistelltisch Plisago, mit dem Fürstenberg bereits gezeigt hat, dass Porzellan mehr kann als edle Tischkultur.

