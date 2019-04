Sonntag, 14. April 2019

„Porzellanmanufaktur gehört zu Niedersachsen“

Gesprächsrunde mit Minister Hilbers (Dritter von rechts) im Porzellanmuseum. Foto: Echzell

Fürstenberg. Finanzminister Reinhold Hilbers besuchte mit dem parteilosen Landratskandidaten Michael Schünemann die Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Mit Stolz stellte die Geschäftsführerin Stephanie Saalfeld das moderne Traditionsunternehmen vor, in dem viele Mitarbeitende bereits ihre Ausbildung absolviert haben und bis zu 40 Jahre mit Empathie arbeiten. Und mit Freude hörte nicht nur die Geschäftsführerin die Aussage des Ministers, dass im Zuge der Neustrukturierung der Nord/LB voraussichtlich das Land die Beteiligung an der Porzellanmanufaktur übernehme.

Nach einem Rundgang durch des Museum im Schloss erklärten der Finanzminister und der Landratskandidat übereinstimmend: „Hier ist eine Erlebniswelt entstanden, die tiefe Einblicke in die faszinierende Porzellanherstellung gewährt.“ Die Neugestaltung der Ausstellung sei eine gelungene Investition gewesen. „Das ist ein Leuchtturm für unseren Tourismus“, so Michael Schünemann. Für ihn sei die Unterstützung des Landkreises eine Selbstverständlichkeit. Die Förderung der Erweiterung des Werksverkaufs sei ein wichtiger Beitrag und werde sich rentieren.

Zu den Kunden gehören Hotels und Gastronomie aus der ganzen Welt. Besonders weist Stephanie Saalfeld auf die individuelle Beratung für Unternehmen und Institutionen hin. So können im Gespräch ganz neue Serien entstehen. Diese Individualität sei das Markenzeichen der Porzellanmanufaktur. Im Zeitalter von Massenprodukten setze man ganz bewusst auf Kreativität, Exklusivität und Präzision. Für Finanzminister Reinhold Hilbers steht fest, dass diese einmalige Handwerkskunst ein ganz besonderes Aushängeschild nicht nur für die Region, sondern für ganz Niedersachsen ist. Dem Unternehmen ist eine bemerkenswerte Verbindung von Tradition und Moderne gelungen. Im Zusammenhang mit einer notwendigen Neustrukturierung der Nord/LB ist geplant, dass sich die Nord/LB auf ihr Kerngeschäft konzentriert und darum das Beteiligungsmanagement des Landes Niedersachsen die Beteiligung an der Porzellanmanufaktur übernimmt, wozu allerdings noch einige Gremienbeschlüsse notwendig sind.

Für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben sich aber damit keine Veränderungen, beruhigte der Finanzmister. „Ein herzliches Dankeschön für dieses positive Fazit“, so die stellvertretende CDU- Kreisvorsitzende Tanya Warnecke, die zusammen mit CDU-Mitgliedern, dem Landratskandidaten Michael Schünemann und dem Samtgemeindebürgermeisterkandidaten Thomas Junker den Finanzminister begleitet hat.