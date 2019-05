Freitag, 10. Mai 2019

Positive Sicherheitsbilanz der Polizei

Vertreter der Polizei ziehen Bilanz zum Thema Sicherheit. Foto: ap

Kreis Holzminden. „Wir unterscheiden zwischen subjektiven und objektiven Sicherheitslagen. Und wir wollen vor allem die subjektive Wahrnehmung der Bevölkerung verbessern“, führt Uwe Lührig, der Präsident der Polizeidirektion Göttingen, aus, als er gemeinsam mit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden den aktuellen Sicherheitsbericht 2018 am Freitag vorstellt. Auch Gäste aus der Kommunalpolitik besuchen die Veranstaltung in der Polizeidienststelle in Holzminden, um sich über die Sicherheitslage und die Polizeiarbeit in ihrer Region zu informieren. Darunter: die Landrätin Angela Schürzeberg, die Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt und Uwe Schünemann sowie die Hauptverwaltungsbeamten aus dem Landkreis. Die Behörde blickt bei der Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheitsarbeit auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. (ap)

