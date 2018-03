Freitag, 23. März 2018

Postbank-Filiale in Holzminden geschlossen

Die Postbankfiliale in Holzminden.

Holzminden. Im Interesse ihrer Kunden investiert die Postbank in die Modernisierung und technische Weiterentwicklung der Filialen. Hierfür sind Umbaumaßnahmen erforderlich, für die eine kurze Schließung der Filiale Obere Straße 17-19 in Holzminden unvermeidbar ist: Die Filiale ist von Montag, 26. März, 12 Uhr, bis Dienstag, 27. März, 15 Uhr, geschlossen. Dafür bittet die Postbank um Verständnis. Die vorhandenen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker im Selbstbedienungsbereich (SB-Bereich) stehen den Kunden wie gewohnt zur Verfügung. Bereits vorliegende benachrichtigte Sendungen können am Tag der Schließung bis 12 Uhr und am Folgetag wieder ab 15 Uhr abgeholt werden. Die Verteilung der Postfachsendungen und der Zugang zur Postfachanlage sind sichergestellt.