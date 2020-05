Mittwoch, 27. Mai 2020

Postkarten und Briefe für Senioren in Holzmindener Pflegeheim

Die Idee: Per Post mit einem geschriebenen oder gemalten Gruß Freude schenken.

Holzminden. Telefonieren, SMS, E-Mails oder Videoanrufe sind schöne Alternativen, um den Kontakt zu unseren Liebsten aufrecht zu erhalten, besonders in so schweren Zeiten, wie sie es jetzt sind. Doch nicht jeder hat diese Möglichkeiten, besonders für Menschen in Pflege- und Seniorenheimen, die sich in einer unfreiwilligen Isolation befinden, ist diese Zeit besonders schwer. Das Pflege- und Seniorenheim „Neue Höfe“ in Holzminden hat sich diesbezüglich mit Studentinnen der Sozialen Arbeit der HAWK Holzminden zusammengetan und gemeinsam eine Idee gegen die Einsamkeit ihrer Bewohner entwickelt. Sie möchten den klassischen Brief wieder attraktiver gestalten, denn Briefe muntern auf, trösten und können Freude schenken. Eine gebastelte oder gemalte Postkarte oder ein Brief mit einem Gedicht, einem Bild oder ein paar herzlichen Worten, haben jeden schon einmal zum Lächeln gebracht. Wer sich daran beteiligen möchte, schickt den Brief an die folgende Adresse: NeueHöfe, Sozialdienst, Ernst-August-Straße 44, 37603 Holzminden. Die Briefe werden den Bewohner persönlich übermittelt oder vorgelesen. Wer möchte, kann seine eigene Adresse mit angeben und sich ebenfalls wie die Bewohner überraschen lassen.