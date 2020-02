Donnerstag, 13. Februar 2020

Postkunden in Neuhaus werden nicht abgehängt

Maritta Nehb und der Bundestagsabgeordnete Johanns Schraps mit Susanne Tesche vor ihrem Mini-Markt in Neuhaus. Foto: Schraps

Neuhaus. Das ist eine gute Nachricht für Neuhaus: Den intensiven Bemühungen von Ortsbügermeisterin Maritta Nehb und den Bundestagsabgeordneten Johannes Schraps ist es zu verdanken, dass es für Postkunden in Neuhaus bald eine neue Anlaufstelle gibt.

Für eine neue Poststelle in Neuhaus konnte der MiniMarkt von Susanne Tesche als Anlaufstelle für Postkunden gewonnen werden. Der DHL-Paketshop soll am 4. März offiziell eröffnet werden. Nachdem die Deutsche Post AG die Schließung der Postfiliale in Neuhaus angekündigt hatte, wandte sich die Ortsbürgermeisterin bereits im vergangenen Jahr mit der Bitte um Unterstützung an den Bundestagsabgeordneten. Der Abgeordnete hatte sich umgehend mit der Deutschen Post und dem zuständigen Staatssekretär Werner Gatzer im Bundesministerium für Finanzen in Verbindung gesetzt und in einem Schreiben die Wichtigkeit einer Anlaufstelle für Postkunden im ländlichen Raum hervorgehoben.

Diese Bemühungen waren erfolgreich, so dass Schraps sich gemeinsam mit der Ortsbürgermeisterin Maritta Nehb vor Ort ein Bild machen konnte. Diese hatte sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Ortsrates dafür eingesetzt, dass es in Neuhaus wieder möglich ist, Pakete abzuholen und zu verschicken.

Schraps dazu: „Ich bin hocherfreut, dass sich mit Susanne Tesche jemand gefunden hat, der nun den Service der Deutschen Post in Neuhaus anbietet. Gerade im Anbetracht einer älter werdenden Bevölkerung im ländlichen Raum ist eine Postanlaufstelle ein Stück Lebensqualität und ein wichtiger Aspekt der Infrastruktur. Ich habe mir vor Ort ein Bild machen können und bin sehr sicher, dass sich eine Win-Win Situation für den Lebensmittelmarkt von Frau Tesche ergeben wird. Die Zusammenarbeit mit der Post war sehr lösungsorientiert“, so der Abgeordnete abschließend.