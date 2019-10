Freitag, 11. Oktober 2019

Präsident Hudy sieht Standort am Teich als „1A-Lösung“ für HAWK-Neubau in Holzminden

HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy erklärte sich zum Sachstand Neubau für die Soziale Arbeit. Foto: spe

Holzminden. „Als Weihnachtsgeschenk an die Fakultät wünsche ich mir Klarheit, dass wir dieses Jahr noch wissen, wo das Gebäude hinkommt.“ HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy spricht vom Neubau der HAWK für den Studienbereich Soziale Arbeit in Holzminden. Und er macht keinen Hehl daraus, dass der Standort auf der landeseigenen Grünfläche zwischen Böntalstraße und Unterem Teich für ihn immer noch die „1A-Lösung“ ist. Der Standortvergleich hat die Bebauung dieses Grundstücks als wirtschaftlichste Lösung hervorgebracht, und die müsse umgesetzt werden. Nebenbei ist es auch der Wunschstandort der Hochschule. „Alle sagen, wie wichtig die Hochschule für Holzminden ist. Wenn wir dann mal ein Stück Rasen brauchen, erwarten wir auch es zu bekommen,“ brachte es Hudy in der Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Pro Hochschule mit aller Deutlichkeit auf den Punkt. Die Neubaufrage, betonte BI-Vorsitzender Oliver A. Fuchs, „bewegt uns nicht nur im Herzen, sondern mittlerweile im ganzen Körper.“

Hudy weiß aber auch, dass die Stadt Holzminden bauplanerisch dafür den Weg frei machen müsste und viele Holzmindener in Politik und Bürgerschaft diesen Neubau-standort ablehnen. Obwohl Gutachten und erste Planungen lange schon vorliegen, ist es bislang versäumt worden, sie Ratspolitik und Verwaltung vorzustellen. Alle reden drüber, niemand weiß Genaues. Ratspolitiker verkündeten in der Zwischenzeit ohne Detailkenntnis ihre klare Ablehnung. Die Stadt hat das Grundstück letztes Jahr umgestaltet, obwohl es sich gar nicht im Eigentum der Stadt befindet. Bürger hatten sich das im ISEK-Prozess so gewünscht. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. Oktober