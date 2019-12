Donnerstag, 05. Dezember 2019

Praktikumsausstellung an der Stadtoldendorfer Homburg Schule

Lukas Schneider aus der 9c erzählt fachlich detailliert von seinem Praktikum. Foto: beb

Stadtoldendorf. Es ist eine persönliche Frage, deren Beantwortung den Lebensweg entscheidend prägen kann: Wie soll meine berufliche Zukunft aussehen? Um der Antwort ein Stück näher zu kommen, steht auf dem Lehrplan des neunten und zehnten Jahrgangs der Stadtoldendorfer Homburg Schule ein verpflichtendes Praktikum (wie es auch an anderen Schulen üblich ist). Bei der Praktikumsausstellung der Oberschule am Mittwoch stellen die Neunt- und Zehntklässler ihren Mitschülern, Lehrern und interessierten Besuchern vor, was sie während ihres Praktikums erlebt haben und erklären, inwieweit sie durch die neuen Erfahrungen eine veränderte Vorstellung ihres künftigen Berufsweges gewonnen haben. (beb)

