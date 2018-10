Montag, 29. Oktober 2018

PreBie: Der Countdown läuft, jetzt Karten sichern!

Die Top-Band "Wannabeatz" wurde diesmal für die Partygänger engagiert.

Holzminden. Eingefleischte Partygänger zählen bereits die Stunden! Am Sonnabend, 3. November, steigt in der Holzmindener Stadthalle mit dem PreBie die Party des Jahres. Für beste Mucke sorgt diesmal die Spitzen-Partyband „Wannabeatz“. Für den, der sich bis jetzt allerdings noch keine Eintrittskarte gesichert hat, wird es höchste Zeit. Restkarten gibt es ab sofort ausschließlich noch beim Täglichen Anzeiger Holzminden im Verlagsgebäude Zeppelinstraße 10 in Holzminden.