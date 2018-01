Dienstag, 09. Januar 2018

Premiere am Weserufer: 23 Bands und DJs auf vier Bühnen

„Ruff As Stone“ ist der Headliner auf der Rock & Pop Stage. Felix Kröcher legt zur TechnoParty in der Stadthalle auf.

Beverungen. Spektakuläre Premiere am Weserufer: An Christi Himmelfahrt, am 10. Mai 2018, findet erstmalig das „Heaven Can Wait!“-Festival in Beverungen statt. Mit drei Outdoor-Bühnen an den Weserwiesen, einer Indoor Bühne in der Stadthalle und einem integrierten Streetfoodmarkt wird dieses Festival neue Maßstäbe in der Region setzen. Getreu dem Motto „Der Himmel kann warten“ wird dieser Feiertag zu einer riesen Party der Region. „Wir wollen eine große Bandbreite an Musikgeschmäckern ansprechen und jedem etwas bieten. Trotzdem sind die einzelnen Bühnen räumlich so voneinander getrennt, dass jeder zu seiner Musikrichtung feiern kann.“ so Veranstalter Stefan Friedrich von der Agentur OWL-Booking. Das Festival ist in fünf Bereiche aufgeteilt. In der Mitte der Außenbühnen wird der Streetfoodmarkt platziert. Der Outdoor-Bereich ist ab 11 Uhr geöffnet, das Programm auf den drei Bühnen beginnt um 12 Uhr und endet um 22 Uhr. Ab 21.30 Uhr startet dann die große Technoparty in der Stadthalle. Hier wird bis morgens um 4 Uhr mit Vollgas durch gefeiert.

