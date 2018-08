Montag, 20. August 2018

Premiere für den Landesbus nach Kreiensen

Die ersten Fahrgäste nutzen schon am ersten Tag die neue Direktverbindung von Holzminden über Stadtoldendorf nach Kreiensen. Foto: nig

Kreis Holzminden. Die allererste Fahrt von Holzminden nach Kreiensen morgens um 8.30 Uhr verläuft noch ohne Fahrgäste, aber schon auf der ersten Rücktour kann die neue Landesbuslinie 500 ihre Vorteile ausspielen, und transportiert auch bereits die ersten Bahnreisenden von Kreiensen in die Kreisstadt.

Denn in Kreiensen passiert auch Montag Vormittag das, was leider häufiger vorkommt: Der Metronom-Zug aus Hannover kommt mit zehn Minuten Verspätung in Kreiensen an. Für die Fahrgäste nach Holzminden wäre diese Verspätung fatal, weil dann der Anschlusszug (der sowieso nur im Zweistundentakt verkehrt) bereits abgefahren musste. Der neue Landesbus aber kann seine Abfahrt in Kreiensen hinauszögern und somit mögliche Bahn-Verspätungen abfedern. „Wir haben ein Puffer von bis zu 20 Minuten“, erklärt daher RBB-Niederlassungsleiter Alexander Siems zufrieden. Die Nordwestbahn könne maximal fünf Minuten warten.

Und dass dieses neue Zeitfenster Montag bereits bei der allerersten Tour benötigt wurde, ist auch ein Zeichen dafür, wie nötig diese zusätzlich geschaffene Verkehrsanbindung von der Kreisstadt zum nächsten Knotenpunkt der Bahn tatsächlich war.

