Donnerstag, 08. August 2019

Premiere für die Komische Nacht in Holzminden

Schon jetzt vormerken: die Komische Nacht kommt nach Holzminden

Holzminden. Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. Und sie kommt jetzt auch nach Holzminden. Am 12. November feiert sie hier Premiere. In drei Lokalen wird dann ab 19.30 Uhr beste Unterhaltung geliefert. Dafür verantwortlich: verschiedene Comedians, die sich einen Marathon durch die Stadt liefern.

In Holzminden sind das an diesem Abend Benni Stark, Marcel Mann, Özgür Cebe und Sven Beismann, die ihr Publikum im Altendorfer Hof, in Schwagers Marktplatz und im Roxy-Kino kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Das einzigartige Konzept der Komischen Nacht: Nicht das Publikum muss wandern, nein, die Comedians selbst eilen durch die Nacht und zum nächsten Auftritt, der jeweils 25 Minuten dauert.

Von Restaurant zu Kino eilt da Benni Stark, der von seiner Karriere als Herrenausstatter auf die Bühne gewechselt ist. Mit dabei sind auch Marcel Mann, der Gewinner des Jahresfinales 2015 der „Quatsch Comedy Club Talentschmiede“. Und Özgür Cebe, neben der zahlreichen Auftritten als Schauspieler im Fernsehen (Alarm für Cobra 11, Was guckst Du?!, Lindenstraße etc.) hat Özgür Cebe seinen Focus auf das Kabarett gelegt hat. Das komödiantische Quartett vervollständigt Sven Beismann, der seit 2017 musikalischer Sidekick der Kult-Comedy Show NightWash ist und neben Moderatorin Tahnee für den passenden Rhythmus und Drive im Kölner Waschsalon sorgt.

Wer gern lacht und schlemmt und keine Angst hat, sich bei beidem zu verschlucken, sollte sich den Termin vormerken! Weitere Infos gibt es unter www.komische-nacht.de