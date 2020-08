Sonntag, 09. August 2020

„Private Rooms“ in Einbeck

Bildtitel: Porcher. Bildautor: Hannah Byford

Einbeck . Mit der Ausstellung „Private Rooms“ öffnet die KWS Art Lounge NEWCOMER ab sofort wieder ihre Räume in der Tiedexer Straße. Zu sehen ist eine Serie von elf Fotografien der britischen Künstlerin Hannah Byford. Die großen Formate gewähren den Besuchern intime Einblicke und hinterfragen kritisch die bisherigen Stereotypen der Geschlechterrollen. Die Ausstellung ist im Rahmen der aktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen während der Öffnungszeiten zugänglich. Die Eröffnung am Donnerstag fand jedoch ausschließlich digital statt: Der Kunsthistoriker Johann Brandes führte in einem online abrufbaren Video in die Werke Hannah Byfords ein, zu sehen auf der KWS Kunsthomepage www.kws.de/private-rooms.

