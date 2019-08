Mittwoch, 21. August 2019

Problembegutachtung ohne Problem in Stadtoldendorf

Bei der Ortsbegehung stellen die Ausschussmitglieder fest, dass kein Handlungsbedarf bezüglich der Parksituation Ecke Blumenstraße/Mühlanger besteht. Foto: rcl

Stadtoldendorf . „Dieser Ausschuss ist immer pünktlich“ war die scherzhafte Anmerkung des Ausschussvorsitzenden, Stephan Abels, als um Punkt 17.30 Uhr die gemeinsame Ortsbesichtigung des Bauausschusses an der Ecke Blumenstraße/Mühlenanger in Stadtoldendorf begann. Die Belohnung folgte auf dem Fuß, denn die zu besichtigende, angeblich problematische Parksituation löste sich in Wohlgefallen auf. Augenscheinlich und nach Aussage von Anliegern besteht kein Problem, das einer Lösung bedarf. Die gewonnene Zeit zum Sitzungsbeginn wurde zu einer Stadtbegehung im Rathausumfeld genutzt. So zügig wie begonnen konnte dann der öffentliche Teil der Sitzung abgearbeitet werden.

